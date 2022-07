Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022: Stefanì e 4×100 uomini si tingono d’oro, arrivano un argento e altri tre bronzi (Di domenica 3 luglio 2022) altri due ori per l’Italia del Nuoto ai Giochi del Mediterraneo di Oran. Giornata abbastanza proficua per i colori azzurri, che ottiene un totale di sei medaglie in questa specialità in questa terza giornata in corsia. Il primo oro di giornata arriva grazie a Simone Stefanì, che trionfa nei 50 dorso: partito dalla corsia centrale, l’azzurro si conferma il più forte fermando il cronometro sul tempo di 25.00, tenendosi alle spalle lo spagnolo Segura Gutierrez (25.09). La festa viene completata dal bronzo di Lorenzo Mora (25.17). Per il secondo bisogna andare all’ultima finale, la 4×100 maschile con Alessandro Bori, Filippo Megli, Luca Serio e Giovanni Carraro. Il quartetto azzurro si impone con il crono di 3.15.77, precedendo la Grecia (3:16.64) e la Francia (3:18.04). L’altra staffetta, ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022)due ori per l’Italia delaideldi Oran. Giornata abbastanza proficua per i colori azzurri, che ottiene un totale di sei medaglie in questa specialità in questa terza giornata in corsia. Il primo oro di giornata arriva grazie a Simone, che trionfa nei 50 dorso: partito dalla corsia centrale, l’azzurro si conferma il più forte fermando il cronometro sul tempo di 25.00, tenendosi alle spalle lo spagnolo Segura Gutierrez (25.09). La festa viene completata dal bronzo di Lorenzo Mora (25.17). Per il secondo bisogna andare all’ultima finale, lamaschile con Alessandro Bori, Filippo Megli, Luca Serio e Giovanni Carraro. Il quartetto azzurro si impone con il crono di 3.15.77, precedendo la Grecia (3:16.64) e la Francia (3:18.04). L’altra staffetta, ...

