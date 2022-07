Rafael Nadal sgrida Sonego per le urla, poi si scusa: “Non volevo dargli fastidio, avrà un grande futuro” (Di sabato 2 luglio 2022) Rafael Nadal ha sconfitto Lorenzo Sonego al terzo turno di Wimbledon 2022. Lo spagnolo era in vantaggio per 6-1, 6-2, 4-3 e servizio, ma in quel momento il piemontese riesce a piazzare un sontuoso break e a pareggiare i conti nel terzo set. Proprio in quel momento il mancino di Manacor chiama a rete l’azzurro e gli chiede di urlare di meno in occasione dei vari scambi. Un rimprovero oggettivamente incomprensibile da parte dell’iberico, che nel corso della sua carriera si è sempre reso protagonista di urla dal decibel elevato. L’azzurro si innervosisce, protesta con l’arbitro, si innervosisce, sul suo turno di battuta non è lucido e l’avversario piazza immediatamente il contro-break. Wimbledon 2022: Lorenzo Sonego si risveglia tardi con Rafael Nadal, il ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022)ha sconfitto Lorenzoal terzo turno di Wimbledon 2022. Lo spagnolo era in vantaggio per 6-1, 6-2, 4-3 e servizio, ma in quel momento il piemontese riesce a piazzare un sontuoso break e a pareggiare i conti nel terzo set. Proprio in quel momento il mancino di Manacor chiama a rete l’azzurro e gli chiede dire di meno in occasione dei vari scambi. Un rimprovero oggettivamente incomprensibile da parte dell’iberico, che nel corso della sua carriera si è sempre reso protagonista didal decibel elevato. L’azzurro si innervosisce, protesta con l’arbitro, si innervosisce, sul suo turno di battuta non è lucido e l’avversario piazza immediatamente il contro-break. Wimbledon 2022: Lorenzosi risveglia tardi con, il ...

