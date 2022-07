Michele Santoro pronto a lanciare la “Cosa” di sinistra con Conte “Ma deve lasciare Draghi”

(Di sabato 2 luglio 2022)a scendere in campo, a, al fianco di Giuseppe, nel caso in cui il M5S si staccasse dalla maggioranzaper mettersi all’opposizione, anche sulla guerra in Ucraina.rispunta nell’agone politico e detta la linea alla. “Da osservatore penso che manchi lain Italia, e non è un mistero. Ma non ho intenzione di sfruttare la mia popolarità per un blitz elettorale che non va da nessuna parte, ho una storia. E la tutelo. Però se Giuseppedecidesse di fare politica, e non tattica, se lasciasse il governo di Marioper mettersi in gioco ae rischiare… allora sarei anche disposto a dare una mano”, dice al ...

Tra i "compagni" pacifisti in prima linea sulla guerra in Ucraina,non esclude un ritorno in politica. Già europarlamentare con la lista di Uniti nell'Ulivo, il giornalista è pronto a fornire il suo contributo per la rifondazione della sinistra ..." Ricordati che i giornalisti sono come le donne di strada: finché vi rimangono vanno benissimo e possono anche diventare qualcuno. Il problema, come per le donne di strada, è quando ...No secco ai dem, sì a Conte. Il giornalista manda un messaggio all'autoproclamato avvocato del popolo: “Chiudi con Draghi e Grillo” ...Il giornalista al Foglio sull'ex premier: "Decida di fare politica, e non tattica, di lasciare Mario Draghi per mettersi in gioco a sinistra e ...