Sandra Milo ricorda i suoi vecchi amori | ' Con Fellini storia magnifica | ci parlo ancora adesso'

Pubblicità

RaiUno : Buon pomeriggio! @Roberta_Capua_ e @gianlusempri vi aspettano tra pochissimo con una nuova puntata di… - xtropicoxx : qualcuno sa dove vedere gratis il programma di mara maionchi, sandra milo e orietta berti? - nico_lai93 : RT @MedInfinityIT: Sandra Milo ci parla del suo rapporto con Federico Fellini! Rivedi le più belle interviste di #Verissimo su #MediasetIn… - nico_lai93 : RT @MedInfinityIT: Sandra Milo, a Verissimo, racconta la nascita prematura della figlia Azzurra: 'È nata viva ma dopo poco è morta' ???????? h… - Alberto4Matteo : RT @RaiUno: Buon pomeriggio! @Roberta_Capua_ e @gianlusempri vi aspettano tra pochissimo con una nuova puntata di #EstateInDiretta, ospite… -

Ci sono stati molti uomini nella vita diche, divisa tra cinema e televisione, ha fatto incetta di cuori nel corso della sua carriera. Ricordata come la musa di Federico Fellini, proprio del regista premio Oscar l'attrice ...Arriverà il lieto fine anche in questo nuovo episodio della sere TV poliziesca/ "Federico Fellini è stato l'amore della mia vita" Per chi non potrà seguire l'appuntamento su Rai2, ...Ci sono stati molti uomini nella vita di Sandra Milo che, divisa tra cinema e televisione, ha fatto incetta di cuori nel corso della sua carriera. Ricordata come la musa di ...Sandra Milo ospite a Estate in diretta: "Mastroianni una persona straordinaria. Alberto Sordi Non mi sono trovata bene".