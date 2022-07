“È stato spaventoso”. Tempesta di grandine e vento, auto distrutte e alberi caduti e gravissimi danni (Di venerdì 1 luglio 2022) Maltempo a Torino, grandine e danni. Nelle ultime ore, da giovedì 30 giugno, temporali e forti venti stanno interessando la provincia torinese con richieste di interventi a Rivoli, Rosta, Grugliasco e Pianezza. Nell’Alpignano molte strade sono state allagate. Nella zona nord-ovest di Torino sono caduti chicchi di grandine grandi come albicocche con un diametro di oltre 5 centimetri. Sono state registrate inoltre raffiche di vento a oltre 100 km/h. Numerosi e ingenti i danni sia nelle città che in campagna. A Torino in diversi punti sono caduti alberi. Ad esempio in corso Francia all’angolo di piazza Bernini poi sul raccordo Torino-Caselle all’altezza del raccordo con la tangenziale. alberi caduti anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Maltempo a Torino,. Nelle ultime ore, da giovedì 30 giugno, temporali e forti venti stanno interessando la provincia torinese con richieste di interventi a Rivoli, Rosta, Grugliasco e Pianezza. Nell’Alpignano molte strade sono state allagate. Nella zona nord-ovest di Torino sonochicchi digrandi come albicocche con un diametro di oltre 5 centimetri. Sono state registrate inoltre raffiche dia oltre 100 km/h. Numerosi e ingenti isia nelle città che in campagna. A Torino in diversi punti sono. Ad esempio in corso Francia all’angolo di piazza Bernini poi sul raccordo Torino-Caselle all’altezza del raccordo con la tangenziale.anche ...

