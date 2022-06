Maya Hawke: "Se mia madre non avesse avuto un aborto oggi non esisterei" (Di giovedì 30 giugno 2022) Maya Hawke si schiera a favore della libertà di aborto e manda a quel paese la Corte Suprema degli Stati Uniti citando l'esperienza di sua madre Uma Thurman. Maya Hawke ha rivelato che non esisterebbe se la madre Uma Thurman non avesse preso la decisione di abortire quando era un'adolescente. L'attrice 23enne ha parlato del tema scottante durante un'ospitata al Tonight Show commentando la decisione della Corte Suprema di ribaltare la legge Roe v. Wade. "La vita di entrambi i miei genitori sarebbe deragliata se mia madre non avesse avuto accesso a un'assistenza sanitaria sicura e legale, un'assistenza sanitaria fondamentale", ha spiegato la star di Stranger Things. Uma Thurman condivide ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 giugno 2022)si schiera a favore della libertà die manda a quel paese la Corte Suprema degli Stati Uniti citando l'esperienza di suaUma Thurman.ha rivelato che non esisterebbe se laUma Thurman nonpreso la decisione di abortire quando era un'adolescente. L'attrice 23enne ha parlato del tema scottante durante un'ospitata al Tonight Show commentando la decisione della Corte Suprema di ribaltare la legge Roe v. Wade. "La vita di entrambi i miei genitori sarebbe deragliata se mianonaccesso a un'assistenza sanitaria sicura e legale, un'assistenza sanitaria fondamentale", ha spiegato la star di Stranger Things. Uma Thurman condivide ...

