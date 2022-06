Elisabetta Canalis ha paura per la figlia negli USA: “Dopo la sparatoria in Texas non è più andata a scuola” (Di giovedì 30 giugno 2022) La showgirl, naturalizzata statunitense, ha confessato le sue paure in un’intervista al settimanale F. Mamma di Skyler dal 2015, è in apprensione per la realtà statunitense, molto diversa da quella italiana in particolare nella politica sulle armi. Elisabetta Canalis a Los Angeles: la paura per la figlia Skyler Anche se torna spesso in Italia, la vita di Elisabetta Canalis ormai è negli Stati Uniti, dove ha sposato il chirurgo Brian Perri ed è diventata madre della piccola Skyler, nata nel 2015. La showgirl pubblica spesso video o immagini che le ritraggono insieme. Si tratta di una bimba dolcissima, che mostra slanci d’affetto nei confronti della madre. Una volta, per esempio, su Instagram Elisabetta Canalis ha pubblicato una ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 giugno 2022) La showgirl, naturalizzata statunitense, ha confessato le sue paure in un’intervista al settimanale F. Mamma di Skyler dal 2015, è in apprensione per la realtà statunitense, molto diversa da quella italiana in particolare nella politica sulle armi.a Los Angeles: laper laSkyler Anche se torna spesso in Italia, la vita diormai èStati Uniti, dove ha sposato il chirurgo Brian Perri ed è diventata madre della piccola Skyler, nata nel 2015. La showgirl pubblica spesso video o immagini che le ritraggono insieme. Si tratta di una bimba dolcissima, che mostra slanci d’affetto nei confronti della madre. Una volta, per esempio, su Instagramha pubblicato una ...

