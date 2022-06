Bonus 550 euro per i lavoratori part-time: tutte le info (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo il Bonus da 200 euro, arriva anche quello da 550 euro per i lavoratori part-time: vediamo insieme tutti i dettagli. La Legge di Bilancio del 2021 ha consentito a moltissimi lavoratori di accedere agli opportuni Bonus, assegnati dall’INPS sulla base del reddito annuo. Dopo la cifra stanziata di 200 euro per ogni cittadino lavoratore, sembra che sia stato confermato anche il Bonus per i lavoratori part-time. Parliamo di una cifra di 550 euro che verrà erogata una sola volta e che verrà destinata ai lavoratori in seguito ad un’opportuna richiesta. I requisiti per poterla richiedere non sono stati ancora decisi ufficialmente, tuttavia ... Leggi su formatonews (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo ilda 200, arriva anche quello da 550per i: vediamo insieme tutti i dettagli. La Legge di Bilancio del 2021 ha consentito a moltissimidi accedere agli opportuni, assegnati dall’INPS sulla base del reddito annuo. Dopo la cifra stanziata di 200per ogni cittadino lavoratore, sembra che sia stato confermato anche ilper i. Parliamo di una cifra di 550che verrà erogata una sola volta e che verrà destinata aiin seguito ad un’opportuna richiesta. I requisiti per poterla richiedere non sono stati ancora decisi ufficialmente, tuttavia ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : In arrivo il bonus 550 euro per i lavoratori part time ma vediamo chi lo riceverà, come ottenerlo e quando - Proiez… - ButtiGrazia : Bonus ‘una tantum’ da 550 euro in arrivo: Draghi spera di comprarsi il consenso regalando inutili paghette agli ita… - essereminimal : Draghi, vattene subito. - Carlacsrol : RT @Maya83285828: Bonus ‘una tantum’ da 550 euro in arrivo: Draghi spera di comprarsi il consenso regalando inutili paghette agli italiani.… - Maya83285828 : Bonus ‘una tantum’ da 550 euro in arrivo: Draghi spera di comprarsi il consenso regalando inutili paghette agli ita… -