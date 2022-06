Ascolti TV | Mercoledì 29 giugno 2022. Modalità Aereo (15.8% – 2.3 mln) doppia L’Ora – Inchiostro contro Piombo (7.1% e meno di 1 mln). Chi l’ha Visto vola al 14% (Di giovedì 30 giugno 2022) Modalità Aereo - Lillo, Violante Placido e Paolo Ruffini Nella serata di ieri, Mercoledì 29 giugno 2022, su Rai1 Modalità Aereo ha conquistato 2.311.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Canale 5 L’Ora – Inchiostro contro Piombo ha raccolto davanti al video 989.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Rai2 i Campionati del Mondo di Pallanuoto siglano il 5.6% con 887.000 spettatori e La Signora di Purity Falls ha interessato 353.000 spettatori pari al 2.8% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.149.000 spettatori (8.2%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.843.000 spettatori pari ad uno share del 14%. Su Rete4 ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 30 giugno 2022)- Lillo, Violante Placido e Paolo Ruffini Nella serata di ieri,29, su Rai1ha conquistato 2.311.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Canale 5ha raccolto davanti al video 989.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Rai2 i Campionati del Mondo di Pallanuoto siglano il 5.6% con 887.000 spettatori e La Signora di Purity Falls ha interessato 353.000 spettatori pari al 2.8% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.149.000 spettatori (8.2%). Su Rai3 Chi? ha raccolto davanti al video 1.843.000 spettatori pari ad uno share del 14%. Su Rete4 ...

