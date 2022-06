The Staircase, Colin Firth: “La verità oggettiva non esiste” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Intervista video a Colin Firth e Michael Stuhlbarg, protagonisti di The Staircase, serie di Antonio Campos che racconta il vero processo di Michael Peterson, accusato di aver ucciso la moglie. Su Sky Atlantic. Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard è solo uno degli ultimi esempi: quando si spettacolarizza un procedimento del genere, la verità diventa sempre più confusa. Se l'indagato o l'indagata sono particolarmente carismatici, nel bene e nel male, l'opinione pubblica viene influenzata. È quanto successo a Michael Peterson: scrittore, aspirante politico e padre di famiglia, accusato di aver ucciso la moglie, Kathleen Peterson, buttandola giù dalle scale. Lo racconta la serie tv di Antonio Campos The Staircase: otto episodi su Sky Atlantic e NOW. Mentre era ancora in corso il processo che avrebbe ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 giugno 2022) Intervista video ae Michael Stuhlbarg, protagonisti di The, serie di Antonio Campos che racconta il vero processo di Michael Peterson, accusato di aver ucciso la moglie. Su Sky Atlantic. Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard è solo uno degli ultimi esempi: quando si spettacolarizza un procedimento del genere, ladiventa sempre più confusa. Se l'indagato o l'indagata sono particolarmente carismatici, nel bene e nel male, l'opinione pubblica viene influenzata. È quanto successo a Michael Peterson: scrittore, aspirante politico e padre di famiglia, accusato di aver ucciso la moglie, Kathleen Peterson, buttandola giù dalle scale. Lo racconta la serie tv di Antonio Campos The: otto episodi su Sky Atlantic e NOW. Mentre era ancora in corso il processo che avrebbe ...

Pubblicità

ES1670 : RT @DesireMaja: @LiberoPetrucci Segnalo the Staircase ?? - DesireMaja : @LiberoPetrucci Segnalo the Staircase ?? - cantastoriie : finalmente inizio the staircase, ho tante aspettative per questa serie - Reza1990Elmi : RT @Point_Photos: Palazzo della #Pilotta #Parma #Italia Lo #Scalone Imperiale The Imperial #Staircase Die monumentale #Treppe #Escalera mo… - simonesalvador : La seconda parte della recensione di Piero Valesio (si parla di #WinningTime e del futuro della serialità video-tel… -