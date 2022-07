Omicron, perché il caldo non rallenta la pandemia? Si rischia anche all'aperto? Domande e risposte (Di mercoledì 29 giugno 2022) anche ieri contagi in forte crescita. I nuovi positivi registrati sono stati oltre 94 mila, quasi il doppio di quelli che si rilevavano il mercoledì della settimana precedente. Per fortuna il numero ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 giugno 2022)ieri contagi in forte crescita. I nuovi positivi registrati sono stati oltre 94 mila, quasi il doppio di quelli che si rilevavano il mercoledì della settimana precedente. Per fortuna il numero ...

Pubblicità

ladyonorato : Ecco il perché della proroga del greenpass… Vaccini contro Omicron: a ottobre si comincia dagli over 50 - AlexBazzaro : Pregliasco: 'Mi aspetto il picco di Omicron 5 a fine luglio e poi in autunno una nuova variante'. Mascherine? Sì an… - Cinzia232 : RT @ViVilaVitaOra: Chiamo l'amica tridosata Sta male, una tosse terribile. Saturazione al minimo.Teme una polmonite. Cerco di rassicurarla… - repubblica : Stavolta l'estate non ha sconfitto il Covid. Ecco perche' Omicron 5 si diffonde cosi' tanto con il caldo (e quanto… - saponetta15 : RT @ViVilaVitaOra: Chiamo l'amica tridosata Sta male, una tosse terribile. Saturazione al minimo.Teme una polmonite. Cerco di rassicurarla… -