Inter, Lukaku è ufficiale: «Sono tornato, mantengo le promesse» (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo giorni di attesa e di trattative, nella giornata del suo arrivo a Milano per le visite mediche adesso è ufficiale: Romelu Lukaku è nuovamente un calciatore dell’Inter. A comunicarlo è lo stesso presidente Zhang attraverso un video pubblicato insieme al calciatore belga sul tetto della sede dell’Inter: «Guardate chi c’è qui con me. The Big Boss è tornato». E Lukaku di tutta risposta: «Sono tornato. E’ come un deja vu, Quassù come tre anni fa». E il presidente strappa una promessa al belga di segnare tanti gol a San Siro: «Sono qui per questo, io mantengo le promesse». June 29, 2022 La formula dell’affare e la maglia n.90 Un ritorno fortemente voluto – e quasi promesso per tutta la scorsa ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo giorni di attesa e di trattative, nella giornata del suo arrivo a Milano per le visite mediche adesso è: Romeluè nuovamente un calciatore dell’. A comunicarlo è lo stesso presidente Zhang attraverso un video pubblicato insieme al calciatore belga sul tetto della sede dell’: «Guardate chi c’è qui con me. The Big Boss è». Edi tutta risposta: «. E’ come un deja vu, Quassù come tre anni fa». E il presidente strappa una promessa al belga di segnare tanti gol a San Siro: «qui per questo, iole». June 29, 2022 La formula dell’affare e la maglia n.90 Un ritorno fortemente voluto – e quasi promesso per tutta la scorsa ...

Pubblicità

DiMarzio : #Inter, domani le visite mediche di #Asllani e #Lukaku - SimoneTogna : I tifosi dell’#inter acclamano #lukaku e fanno poi partire il coro: “chi non salta rossonero è” #LukakuDay - FBiasin : Domani visite, firma e contenuti #Inter. #Lukaku - fede_spi : RT @AndreaInterNews: Stiamo verificando una notizia che avrebbe del clamoroso per il mercato dell'#Inter: Romelu #Lukaku ha cambiato idea e… - HyboriaLeague : RT @enzolampard: #Lukaku e #Asllani sono dell’#Inter #Sensi al #Monza in prestito secco #Calciomercato -