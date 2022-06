Il rischio del razionamento d’acqua e le differenze tra il Po del 2020 e quello di oggi | VIDEO

(Di martedì 28 giugno 2022) Un prosciugamento lento e inesorabile, conevidenti tra ile il mese di giugno del 2022. Il quadro offerto dalle immagini satellitari (pubblicate dall’Agenzia Spaziale Europea) che hanno immortalato “l’evoluzione” dei livelli del fiume Po è inquietante ed è lo specchio deldidiurno diffuso su tutto il territorio italiano. Perché la carenza di piogge e la siccità – come confermato anche da quel che sta accadendo lungo la costa adriatica – potrebbe portare il governo, già nelle prossime ore, a optare per una decisione estrema. Il Po, il fiume più lungo d’Italia, ha raggiunto i minimi storici dopo mesi trascorsi senza precipitazioni intense. Questa animazione rivela il notevole abbassamento del fiume tra giugnoe giugno 2022. Immagini ...

Il Sole 24 Ore

