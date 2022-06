Ecco il progetto ideato per comprendere i numerosi cambiamenti che la mobilità sta affrontando (Di martedì 28 giugno 2022) Quella che stiamo vivendo è una realtà che sta cambiando rapidamente e che si sta orientando, sempre di più, verso un futuro sostenibile.Questa tendenza riguarda un nutrito numero di settori, tra cui spicca quello della... Leggi su europa.today (Di martedì 28 giugno 2022) Quella che stiamo vivendo è una realtà che sta cambiando rapidamente e che si sta orientando, sempre di più, verso un futuro sostenibile.Questa tendenza riguarda un nutrito numero di settori, tra cui spicca quello della...

Pubblicità

Federugby : FIR #insieme a @opesitalia per svolgere il #ServizioCivile presso la struttura federale, i Comitati Regionali o una… - magnaccas : RT @Procida2022: Bellissimo servizio del @TgrRaiCampania sulla mostra contemporanea - diffusa su tutto il territorio - 'The Tending of the… - Procida2022 : Bellissimo servizio del @TgrRaiCampania sulla mostra contemporanea - diffusa su tutto il territorio - 'The Tending… - PCastro_EU : RT @giovanichimere: Siamo sempre più contenti di partecipare al progetto '???????????? ???????????? ???? ????????????'!! ?????? Ecco un altro dei 6 paesi partner… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Il progetto: 300 mila unità di intervento. In sospeso. Ci saranno anche Svezia e Finlandia [Leggi di @scannavo https:/… -