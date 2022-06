Ucraina, separatisti filorussi puntano a entrare a Lysychansk (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo la conquista definitiva di Severodonetsk da parte delle forze russe, avvenuta sabato, i separatisti filorussi hanno annunciato di puntare a prendere il controllo di Lysychansk, entrando l'ultima ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo la conquista definitiva di Severodonetsk da parte delle forze russe, avvenuta sabato, ihanno annunciato di puntare a prendere il controllo di, entrando l'ultima ...

Pubblicità

IlZebraapois : 'Il sindaco di Severdonetsk,Oleksandre Striouk,ha annunciato che i russi hanno il 'totale controllo' della… - PaoloBorg : @dddtriple1 @GianAlRoma Esatto bravo,i nazisti che erano in Azov erano antiNato e filorussi quindi quando è scoppia… - mottadell : @fashionart19 @delfino234 @valy_s Guerra civile in Ucraina. Separatisti filorussi dichiarano l'indipendenza di un… - ciarrayer : @Bieiba @MilanNelCuore12 ahh no?Ucraina non ha fatto nulla?Corri a leggere quante volte russia di merda ha bloccato… - ninnitarantino : RT @Open_gol: I separatisti filorussi annunciano di aver occupato l'impianto chimico di Azot Qui avevano trovato riparo i soldati ucraini e… -