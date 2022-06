Monza, in arrivo Cragno: “Visite andate bene, manca la firma” (Di lunedì 27 giugno 2022) Alessio Cragno, difensore del Cagliari è ad un passo dal Monza ha commentato l’arrivo tra i biancorossi: “Le Visite mediche sono andate bene. La firma ancora manca ma è tutto a posto. Galliani è un personaggio che ha fatto la storia del calcio italiano, mi ha fatto molto piacere”. Il portiere classe 1994 arriverà in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza della formazione brianzola. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Alessio, difensore del Cagliari è ad un passo dalha commentato l’tra i biancorossi: “Lemediche sono. Laancorama è tutto a posto. Galliani è un personaggio che ha fatto la storia del calcio italiano, mi ha fatto molto piacere”. Il portiere classe 1994 arriverà in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza della formazione brianzola. SportFace.

Pubblicità

DiMarzio : #SerieA I @ACMonza: tutto fatto per l’arrivo di #Cragno dal @CagliariCalcio #calciomercato - yassine01937035 : RT @sportface2016: #Monza, in arrivo #Cragno: 'Visite andate bene, manca la firma' - sportface2016 : #Monza, in arrivo #Cragno: 'Visite andate bene, manca la firma' - Dissidia31059 : @SimonTheWatcher @MicheleMassa20 Nel 2003, anno senza Spa, dopo la pausa si arrivò a Monza, al tempo si svolsero i… - aldo_rovi : RT @zingaromarcelbs: Biella, Bologna, Prato ( lui era di Caiano) spendendo parecchi soldi, tra cui un paio di scarpe gialle pagate 11 lire.… -