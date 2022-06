(Di domenica 26 giugno 2022) Per almeno 10 giorni non sono previste precipitazioni importanti e lapresente soprattutto su Nord, Toscana, Lazio, Puglia e Calabria peggiorerà L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Arriva il terzo e durissimo anticiclone africano dell'Estate 2022. Da oggi, una settimana tra le più calde di sempr… - leggoit : #Meteo, settimana da incubo: caldo africano e temperature incandescenti oltre 40 gradi. LE PREVISIONI - FirenzePost : Meteo, caldo: Caronte alza temperature a 45° gradi, fino al 5 luglio. Si aggrava problema siccità - Frankf1842 : RT @fanpage: Ci aspetta una settimana rovente ?? Scatta la nuova ondata di caldo sull'Italia, temperature oltre i 40°. Le aree interessate h… - ilmeteoit : #Video meteo in diretta: caldo africano per tutta la settimana con #Caronte; le previsioni -

record ed elevato tasso di umidità in tutta la Campania: a lanciare l'allarme, la protezione civile della Regione Campania che ha emanato un avviso di criticità per rischioda 'ondata di ...La presenza della cupola africana avrà un effetto che porterà ad picco diatteso a inizio settimana con valori che potranno raggiungere la soglia dei 40°C con punte anche superiori martedì, ...Sabato 25. Al Nord: bel tempo prevalente. Al Centro: tante nubi, piovaschi sul sassarese, isolati sugli Appennini. Al Sud: soleggiato, clima molto caldo. Domenica 26. Al Nord: soleggiato e molto afoso ...A Palermo caldo tropicale per tutto il periodo di previsione, con alcune fasi con vento di terra che potrebbero aumentare la temperatura, già di per sé elevata.