Il Viagra può interferire con l' autostima delle donne Siete d' accordo?

(Di domenica 26 giugno 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «La storia è iniziata prima che lui venisse trasferito altrove dall’azienda e, potendo io lavorare da remoto, era ovvio che lo raggiungessi. L’attrazione e la passione sono sempre state forti, anche se non siamo ragazzi. Era tutto così naturale e spontaneo che non mi sono posta tante domande. Ha 60 anni, è in salute e si tiene in forma. Un mese fa finalmente è rientrato in sede e sono finiti i viaggi. La relazione continua ma c’è stato un brusco calo passionale, quasi un blocco, direi. Ho fatto domande dirette, mi ha risposto che, ora che siamo più tranquilli, non vede il motivo di spendere soldi per il: alla nostra età contano l’affetto e la solidarietà». Di questa vicenda, raccontatami da una lettrice in un post, mi potevano colpire molte cose: il topos della relazione a distanza, che rinfocola il desiderio; ...