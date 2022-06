Calcio | da Totti a scudetto con Roma U16 | Almaviva é virale

(Di domenica 26 giugno 2022) Il predestinato. Così chiamano Mattiai tifosi dellada ieri, dopo aver guidato da centravanti la selezione Under 16 alla vittoria dellonella finale contro il Milan, decisa ai ...

Le strade die Almaviva dopo quel giorno si erano già di nuovo incrociate, con l'agenzia di scouting dell'ex capitano della Roma che lo aveva voluto nella sua scuderia. Dopo un anno, cambio di ...Lo sponsor è… Lukaku Il gol al Real e lo show contro la Juve Ci aveva visto bene, ... Non va più a scuola, ilnon gli dà gioia. Un paio di fratelli finiscono in carcere, mentre ...(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Il predestinato. Così chiamano Mattia Almaviva i tifosi della Roma da ieri, dopo aver guidato da centravanti la ...Mattia Almaviva per i tifosi della Roma è diventato il ‘predestinato’. Il giovane centravanti dell’Under 16 giallorossa, infatti, ha condotto la sua squadra alla conquista dello Scudetto di categoria ...