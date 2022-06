"Bambole voodoo e peli pubici", la disgustosa confessione di Eleonora Cecere su cosa succedeva dietro le quinte a Non è la Rai (Di domenica 26 giugno 2022) Non è la Rai è stato un programma iconico degli anni '90. A svelare alcuni retroscena del dietro le quinte e dei comportamenti morbosi di alcuni fan è stata Eleonora Cecere. L'ex ragazza del programma ha parlato di una grande competizione che a volte poteva trasformarsi in qualcosa di grottesco. I tempi i cui Non è la Rai, il programma ideato da Gianni Boncompagni, andava in onda le ragazze vivano in un continuo stato d'assedio. La notorietà raggiungeva livelli altissimi in quel periodo, uomini e donne, ragazze e ragazzi avrebbero voluto conoscere o per lo meno vedere una delle ragazze. Nonostante la bellezza dell'esperienza però, ci sono stati anche momenti di grande tensione con dei fan troppo invadenti. Eleonora Cecere ricorda i tempi di Non è la Rai: "Eravamo le ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 26 giugno 2022) Non è la Rai è stato un programma iconico degli anni '90. A svelare alcuni retroscena dellee dei comportamenti morbosi di alcuni fan è stata. L'ex ragazza del programma ha parlato di una grande competizione che a volte poteva trasformarsi in qualdi grottesco. I tempi i cui Non è la Rai, il programma ideato da Gianni Boncompagni, andava in onda le ragazze vivano in un continuo stato d'assedio. La notorietà raggiungeva livelli altissimi in quel periodo, uomini e donne, ragazze e ragazzi avrebbero voluto conoscere o per lo meno vedere una delle ragazze. Nonostante la bellezza dell'esperienza però, ci sono stati anche momenti di grande tensione con dei fan troppo invadenti.ricorda i tempi di Non è la Rai: "Eravamo le ...

