Milan in attesa per Sanches: il PSG per ora non si muove, cosa succede dopo la delusione Botman | Primapagina (Di sabato 25 giugno 2022) 2022-06-25 20:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Sven Botman è sfumato, Renato Sanches no. Non ancora, per lo meno. Se il tempo per il centrale olandese è scaduto in seguito a vari tentativi del Newcastle, infatti, lo stesso non sta avvenendo con il PSG e il centrocampista portoghese che, nei piani della società di Via Aldo Rossi, è il rinforzo ideale a centrocampo. Un'intesa di massima è stata trovata, ma, come il fresco caso Botman insegna, se altre società più facoltose hanno il tempo di inserirsi non c'è affare che si possa ritenere al sicuro. attesa – E' proprio questo il punto: per il momento, da Parigi non ci risulta sia arrivata l'offerta di cui si scrive in Francia. E' possibile che pervenga in tempi più o meno brevi, ma il Milan ad oggi è ancora avanti.

