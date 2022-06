Assegno unico INPS: chi rischia di perdere il 50% (Di sabato 25 giugno 2022) L’Assegno unico universale è ancora in una fase di completo assestamento delle procedure. Non tutte le criticità sono risolte L’Assegno unico universale non è ancora entrato in pieno regime. Ci sono ancora delle criticità da risolvere e il meccanismo non è ancora del tutto oleato. Essendo uno strumento completamente nuovo sia nelle modalità di richiesta L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 25 giugno 2022) L’universale è ancora in una fase di completo assestamento delle procedure. Non tutte le criticità sono risolte L’universale non è ancora entrato in pieno regime. Ci sono ancora delle criticità da risolvere e il meccanismo non è ancora del tutto oleato. Essendo uno strumento completamente nuovo sia nelle modalità di richiesta L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

AlfyTiger : @INPS_it per la richiesta dell'#assegnounico devo attendere la nascita del bambino o già posso fare domanda dal set… - giusi58 : @LilianaCherubi1 @monticelliricc1 @worldernest @spighissimo poi cosa e compreso? irpef 23% dai 15 ai 25mila euro, 1… - Antonuzzo2 : @__neverajoy11 @SkyEyes82 @Tannhauser00 No adesso danno una bella cifra x ogni figlio ,da quello che ho capito con… - StudioCanu : Assegno unico e reddito di cittadinanza, come fare domanda - SkyEyes82 : @__neverajoy11 @Antonuzzo2 @Tannhauser00 Eh no gioia cara???????? prendono 1743€ di assegno unico mensile per 6 figli..… -