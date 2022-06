Aborto Usa, Sileri: “La 194 non va toccata ma rafforzata” (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – “La legge 194 sull’Aborto non deve essere toccata. Semmai deve essere rafforzata nella parte relativa agli aiuti e all’assistenza delle donne”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ospite di ‘Sabato anch’io’, su Rai Radio 1, in merito alla decisione della Corte suprema Usa che ha annullato la sentenza Roe contro Wade, cancellando il diritto costituzionale all’interruzione di gravidanza. Sileri ha inoltre sottolineato come “in vista del nuovo Servizio sanitario nazionale territoriale sarà possibile aiutare ulteriormente le donne, mantenendo ovviamente la possibilità di poter accedere a un loro diritto”. Poi, parlando della situazione Covid in Italia, ha osservato: “Questo aumento dei contagi non credo possa portare a nuove restrizioni”. Il sottosegretario alla ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – “La legge 194 sull’non deve essere. Semmai deve esserenella parte relativa agli aiuti e all’assistenza delle donne”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaoloospite di ‘Sabato anch’io’, su Rai Radio 1, in merito alla decisione della Corte suprema Usa che ha annullato la sentenza Roe contro Wade, cancellando il diritto costituzionale all’interruzione di gravidanza.ha inoltre sottolineato come “in vista del nuovo Servizio sanitario nazionale territoriale sarà possibile aiutare ulteriormente le donne, mantenendo ovviamente la possibilità di poter accedere a un loro diritto”. Poi, parlando della situazione Covid in Italia, ha osservato: “Questo aumento dei contagi non credo possa portare a nuove restrizioni”. Il sottosegretario alla ...

