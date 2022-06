Salute mentale, il problema rimosso (Di venerdì 24 giugno 2022) In Italia ce ne occupiamo solo quando qualche caso finisce in cronaca nera. E il disagio, a partire dai giovani, è in aumento. C’è voluta un’altra tragedia perché in Italia si tornasse a mettere al centro il tema della Salute mentale. Succede da anni, ma tutte le volte - inesorabilmente - è necessaria una disgrazia. Quando nel 1976 furono chiusi i manicomi, a torto o a ragione, quello che certamente mancò e manca fu di costituire una struttura importante, presente ed efficace sul territorio, o in reparti specializzati degli ospedali, che aiuti i malati e al pari le loro famiglie, spesso disperate e comprensibilmente tali perché provate dall’impotenza di gestire con l’amore ciò che solo la medicina può provare a gestire e (talora) a risolvere. È successo così pochi giorni fa a Gianluca Loprete, 19 anni, studente con problemi psichici di Sesto San ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 giugno 2022) In Italia ce ne occupiamo solo quando qualche caso finisce in cronaca nera. E il disagio, a partire dai giovani, è in aumento. C’è voluta un’altra tragedia perché in Italia si tornasse a mettere al centro il tema della. Succede da anni, ma tutte le volte - inesorabilmente - è necessaria una disgrazia. Quando nel 1976 furono chiusi i manicomi, a torto o a ragione, quello che certamente mancò e manca fu di costituire una struttura importante, presente ed efficace sul territorio, o in reparti specializzati degli ospedali, che aiuti i malati e al pari le loro famiglie, spesso disperate e comprensibilmente tali perché provate dall’impotenza di gestire con l’amore ciò che solo la medicina può provare a gestire e (talora) a risolvere. È successo così pochi giorni fa a Gianluca Loprete, 19 anni, studente con problemi psichici di Sesto San ...

