Champions League femminile | il programma di Juve e Roma

(Di venerdì 24 giugno 2022) resi noti i sorteggi dei mini-gruppi della, primo step perntus e. Le sfide per le italiane Sono resi noti i sorteggi dei mini-gruppi della, primo step verso la fase a gironi. Lantus comincerà dalla prima fase denominataPath. In semifinale il 18 agosto, lantus affronterà il Racing Union Luxembourg, per poi vedersela con la vincente del faccia a faccia tra Flora Tallinn e Qiryat Gat. Nel qual caso le bianconere vincessero, il secondo turno sarebbe fissato per il 20-21 settembre, con la fase a gironi che prenderà il via il 19 ottobre. Ugualmente anche laaffronterà questa trafila: prima ...

Pubblicità

ASRomaFemminile : ?? “È stato bello vedere finalmente il nome della Roma in un sorteggio della Women’s Champions League. Dovremo viver… - sportli26181512 : Milan, il derby contro l'Inter precederà la prima giornata di Champions League: Dopo aver vinto il campionato, il M… - 90Valla : RT @MilanNewsit: Milan, il derby contro l'Inter precederà la prima giornata di Champions League - MilanNewsit : Milan, il derby contro l'Inter precederà la prima giornata di Champions League - SilvestriP : I diritti Uefa Women's Champions League sono di #Dazn. #ASRomaWomen #ASRoma -

La Gazzetta dello Sport

resi noti i sorteggi dei mini - gruppi dellafemminile, primo step per Juventus e Roma. Le sfide per le italiane Sono resi noti i sorteggi dei mini - gruppi dellafemminile, primo step verso la fase a gironi. La ..."Entro il 15 novembre si giocheranno 15 partite a cui vanno aggiunte quelle di. È evidente che l'obiettivo sarà tenere conto di questa anomalia nella fase di preparazione. Ci sarà ... Champions League 2022/23, City in testa, tra le italiane favorita la Juve “Entro il 15 novembre si giocheranno 15 partite a cui vanno aggiunte quelle di Champions League. È evidente che l’obiettivo sarà tenere conto di questa anomalia nella fase di preparazione. Ci sarà poi ...MANCHESTER, ENGLAND - FEBRUARY 12: Angel Di Maria of PSG gives a dejected Paul Pogba of Man Utd a consolatory pat on the head during the UEFA Champions League Round of 16 First Leg match between ...