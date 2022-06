Inter | ancora una beffa dal Bologna | è successo di nuovo

Pubblicità

Inter : ? | ANCORA LUI 12' Cross in mezzo all'aria e arriva Berenbruch! Raddoppio e Inter avanti di due lunghezze??… - tancredipalmeri : Ci sono ancora Dybala, Morata, Alexis e Vidal da definire, ma pur temporaneamente per la prima volta dopo 12 anni -… - Inter : ? | GOAL OF THE SEASON Ancora due grandi gol, ma potete sceglierne solo uno: il destro al volo di #Lautaro nel de… - ChiamamiPeppe : @Juventus_a_vita @massimozampini @Corriere Però diciamolo.. in questi giorni si parla solo di Inter perché stanno f… - infoitsport : Inter, Lukaku a un passo: così può saltare Dybala! Dai social: 'Ringrazi ancora Antun' -

... forse perché non c'erano i russi in gara, o forse non horealizzato)", ma con Ceccon niente ... APPROFONDIMENTI Nicolò Martinenghi: la rana, l'oro mondiale, la moda, il Tibet, l', zero ...Commenta per primo Via dal Torino, per restare in Italia. Bremer non cambierà campionato, nel suo futuro ci saràla Serie A, quasi sicuramente con la maglia dell'. In questo pazzo mercato non bisogna dare nulla per certo, ma a oggi il club nerazzurro è quello davanti a tutti, in pole position ...non aveva ancora calciato un corner, ma il secondo tempo è stato comunque molto ben giocato, con caparbietà, ma anche con costrutto. L'Inter, sentendosi sicura, s'è un po' seduta e Rosetti ...Via dal Torino, per restare in Italia. Bremer non cambierà campionato, nel suo futuro ci sarà ancora la Serie A, quasi sicuramente con la maglia dell'Inter. In questo pazzo mercato non bisogna dare ...