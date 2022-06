Ex Maresciallo della Finanza ucciso a sassate da 25enne nel napoletano (Di martedì 21 giugno 2022) È stato condannato a 24 anni di carcere il 25enne algerino Ismail Kaloune, ritenuto responsabile dell’omicidio di Luigi Fontanarosa, 60enne sottufficiale della Guardia di Finanza in pensione. L’uomo fu ucciso a sassate il 21 aprile del 2021 mentre raccoglieva asparagi sul Monte Somma, nel Vesuviano. ucciso a sassate nel vesuviano, condannato l’assassino L’assassino è stato incastrato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 21 giugno 2022) È stato condannato a 24 anni di carcere ilalgerino Ismail Kaloune, ritenuto responsabile dell’omicidio di Luigi Fontanarosa, 60enne sottufficialeGuardia diin pensione. L’uomo fuil 21 aprile del 2021 mentre raccoglieva asparagi sul Monte Somma, nel Vesuviano.nel vesuviano, condannato l’assassino L’assassino è stato incastrato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

