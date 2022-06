“Eh sì, lo abbiamo fatto”. Veronica e Matteo, il dopo UeD è una vera sorpresa (Di lunedì 20 giugno 2022) Veronica Rimondi e Matteo Farnea, la notizia che tutti aspettavano. Una novità dietro l’altra per la coppia UeD uscita mano nella mano dopo la scelta e sotto la cascata di petali di rose rosse. dopo aver abbandonato lo studio televisivo di Maria De Filippi con la promessa di vivere con gioia la relazione, ecco l’annuncio della coppia a sorpresa. Veronica Rimondi e Matteo Farnea non stanno nella pelle e annunciano ai fan una notizia decisamente significativa per la crescita di coppia. Infatti nel rispondere alle domande dei fan, l’ex coppia UeD annuncia a tutti di aver trovato un nido d’amore da condividere giorno dopo giorno. Veronica Rimondi e Matteo Farnea, annuncio a sorpresa “Diciamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 giugno 2022)Rimondi eFarnea, la notizia che tutti aspettavano. Una novità dietro l’altra per la coppia UeD uscita mano nella manola scelta e sotto la cascata di petali di rose rosse.aver abbandonato lo studio televisivo di Maria De Filippi con la promessa di vivere con gioia la relazione, ecco l’annuncio della coppia aRimondi eFarnea non stanno nella pelle e annunciano ai fan una notizia decisamente significativa per la crescita di coppia. Infatti nel rispondere alle domande dei fan, l’ex coppia UeD annuncia a tutti di aver trovato un nido d’amore da condividere giornogiorno.Rimondi eFarnea, annuncio a“Diciamo ...

