Cosa vuol dire “parlare in corsivo”? Ecco la nuova moda che spopola su TikTok – VIDEO (Di lunedì 20 giugno 2022) Se rispolverate i vostri studi, sicuramente ricorderete che il corsivo è uno stile di scrittura, ma negli ultimi mesi sul più popolare social network tra i giovani, TikTok, è diventato addirittura una vera e propria nuova lingua. E, neanche a dirlo, è già virale. Nato come una presa in giro della tipica cadenza milanese con abbreviazioni, inglesismi, vocali chiuse e sillabe strascicate, questo modo di parlare è diventato in voga tra la Generazione Z, che adesso nei VIDEO pubblicati su TikTok – ma anche nella vita quotidiana – esaspera i tratti tipici dell’accento milanese e tiene un ritmo cantilenato tra le frasi. La parola più gettonata è senza dubbio il diminutivo di amore, “amo”, utilizzato soprattutto dalle ragazze per chiamare le amiche, che in corsivo diventa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Se rispolverate i vostri studi, sicuramente ricorderete che ilè uno stile di scrittura, ma negli ultimi mesi sul più popolare social network tra i giovani,, è diventato addirittura una vera e proprialingua. E, neanche a dirlo, è già virale. Nato come una presa in giro della tipica cadenza milanese con abbreviazioni, inglesismi, vocali chiuse e sillabe strascicate, questo modo diè diventato in voga tra la Generazione Z, che adesso neipubblicati su– ma anche nella vita quotidiana – esaspera i tratti tipici dell’accento milanese e tiene un ritmo cantilenato tra le frasi. La parola più gettonata è senza dubbio il diminutivo di amore, “amo”, utilizzato soprattutto dalle ragazze per chiamare le amiche, che indiventa ...

