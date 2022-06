Rita Dalla Chiesa: “Le donne di sinistra invidiose della Meloni. Hanno un atteggiamento tribale” (Di domenica 19 giugno 2022) Sugli insulti feroci e indecorosi piovuti su Giorgia Meloni all’indomani del suo comizio in Spagna interviene Rita Dalla Chiesa. Dopo l’assalto subito da parte di tante donne che rivendicano leadership al femminile ma rigorosamente non di destra, scende in campo la popolare e amatissima conduttrice. Che di insulti se ne intende, dichiamo così: è stata costretta a denunciare gli sfregi contro la sua persona e la sua famiglia, suo padre in primis, che sul web si sono moltiplicati negli ultimi tempi. Sa cosa vuol dire reggere l’urto di chi offende e stravolge la realtà. Perché tanto accanimento contro la leader di FdI? Perché è “colpevole” di non adeguarsi al pensiero di sinistra. Rita Dalla Chiesa: “Perché le donne di ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 19 giugno 2022) Sugli insulti feroci e indecorosi piovuti su Giorgiaall’indomani del suo comizio in Spagna interviene. Dopo l’assalto subito da parte di tanteche rivendicano leadership al femminile ma rigorosamente non di destra, scende in campo la popolare e amatissima conduttrice. Che di insulti se ne intende, dichiamo così: è stata costretta a denunciare gli sfregi contro la sua persona e la sua famiglia, suo padre in primis, che sul web si sono moltiplicati negli ultimi tempi. Sa cosa vuol dire reggere l’urto di chi offende e stravolge la realtà. Perché tanto accanimento contro la leader di FdI? Perché è “colpevole” di non adeguarsi al pensiero di: “Perché ledi ...

