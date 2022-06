(Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Una donna di 38 anni è stata uccisa ieri sera dal marito a, in provincia di Lecce. L’autore del delitto avrebbe usato un coltello, ora è. Le indagini vengono condotte dai carabinieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

quotidianodirg : #Femminicidio in provincia di Lecce. Una donna di 38 anni, #DonatellaMiccoli, è stata uccisa durante la notte a… - ledicoladelsud : Novoli, uccide la moglie a coltellate e fugge: ricercato - qnazionale : Novoli, uccide la moglie 38enne e scappa: ricercato - fisco24_info : Novoli, uccide la moglie a coltellate e fugge: ricercato: (Adnkronos) - Il femminicidio è avvenuto la scorsa notte - annadelbello1 : RT @SkyTG24: Femminicidio a Novoli, in Salento. Uccide la moglie 38enne e scappa: l'uomo è ricercato -

Omicidio, ricercato il marito. Secondo le prime informazioni che giungono da Lecce, il marito di Donatella Miccoli risulta attualmente ricercato. Matteo Verdesca , questo il nome dell'uomo, è ...L'omicidio è avvenuto la scorsa notte nella loro abitazione a(Lecce), poco prima delle 2. Ieri sera la coppia, insieme ai figli, è stata vista in piazza per la festa di San Luigi. Secondo ...(Adnkronos) – Una donna di 38 anni è stata uccisa ieri sera dal marito a Novoli, in provincia di Lecce. L’autore del delitto avrebbe usato un coltello, ora è ricercato. Le indagini vengono condotte ...Omicidio nella notte nel Leccese, a perdere la vita è stata una 38enne. Ricercato il marito, fuggito a bordo di un'auto ...