Berrettini si conferma campione sull’erba del Queen’s

(Di domenica 19 giugno 2022) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Per il secondo anno di fila, Matteoha conquistato il titolo nei “Cinch Championships”, torneo Atp 500, dotato di un montepremi pari a2.134.520 euro, che si è disputato sui campi in erba dellostorico ed eleganteClub di Londra, in Gran Bretagna. Il26enne romano, numero 10 del ranking Atp e secondo favorito delseeding, nonchèin carica, ha sconfitto in finale il serbo Filip Krajinovic, numero 48 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 7-5 6-4, dopo un’ora e 34 minuti di gioco.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

