Preghiera del mattino del 18 Giugno 2022: "Donami gioia e coraggio" (Di sabato 18 giugno 2022) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la Preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: "Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente". Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

