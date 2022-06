LIVE F1, GP Canada 2022 in DIRETTA: scatta la FP3, i piloti studiano gli assetti da bagnato in vista delle qualifiche (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.04 Magnussen è il primo a lanciarsi, ma fa parecchia fatica a tenere in strada la sua Haas. Attenzione, inizia il sabato anche di Leclerc. 19.03 Sarà davvero complicato portare in temperatura le gomme, con l’asfalto che è fermo a 11°. Condizioni da pieno autunno oggi a Montreal… 19.02 Entra in azione anche Schumacher, mentre la pista si presenta molto bagnata con diverse pozze in alcuni punti 19.01 Subito Magnussen in pista con gomme da bagnato estremo, il danese è seguito dalle due Alfa Romeo 19.00 SEMAFORO VERDE!!!!!! scatta LA FP3 DEL GP DEL Canada DI F1!!!!!!!!! 18.58 Pochi istanti e si parte! Tutto pronto a Montreal! 18.56 Il meteo è davvero inclemente sul tracciato canadese. Al momento la pioggia detta legge e le temperature sono bassissime, tra i 9 ed ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.04 Magnussen è il primo a lanciarsi, ma fa parecchia fatica a tenere in strada la sua Haas. Attenzione, inizia il sabato anche di Leclerc. 19.03 Sarà davvero complicato portare in temperatura le gomme, con l’asfalto che è fermo a 11°. Condizioni da pieno autunno oggi a Montreal… 19.02 Entra in azione anche Schumacher, mentre la pista si presenta molto bagnata con diverse pozze in alcuni punti 19.01 Subito Magnussen in pista con gomme daestremo, il danese è seguito dalle due Alfa Romeo 19.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!LA FP3 DEL GP DELDI F1!!!!!!!!! 18.58 Pochi istanti e si parte! Tutto pronto a Montreal! 18.56 Il meteo è davvero inclemente sul tracciato canadese. Al momento la pioggia detta legge e le temperature sono bassissime, tra i 9 ed ...

