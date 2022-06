Danimarca furiosa con la Russia | Una nave ha violato i nostri confini

(Di sabato 18 giugno 2022) Laprotesta per la violazione delle sue acque da parte di unamilitare russa, una corvetta, durante le scorse ore. Secondo quanto denunciato da Copenaghen, l'imbarcazione è entrata per la prima volta nelle acque danesi alle 2.30 del mattino a nord di Christans, isola danese a sud della Svezia distante 300 chilometri dall'enclave russa di Kaliningrad. "Poche ore dopo, la stessa corvetta ha nuovamente attraversato il confine delle acque territoriali, sempre a nord di Christans - ha detto l'esercito danese in una nota - le navi russe hanno poi lasciato le acque territoriali danesi". Il ministro degli Esteri di Copenaghen, Jeppe Kofod, ha poi raccontato su Twitter. "Unamilitare russa hadue volte le acque territoriali danesi la scorsa notte Una provocazione russa profondamente ...

Il Tempo

