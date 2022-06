Pubblicità

DDay.it

... che sul suo profilola presunta data di uscita del nuovo cameraphone. D'altronde lo ... top di gamma, ossia il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 4 nm, che arriva direttamente dalle fonderie...... periodo in cui l'azienda americana solitamenteil chip di punta per l'anno successivo. ... La realizzazione di Snapdragon 8 Gen 2 dovrebbe essere affidata alle fonderie di, che ... TSMC annuncia i 2 nm: con i nuovi transistor consumi ridotti del 30% Nuovi flussi di progettazione digitali Cadence. Approvatoi e certificati da TSMC per gli ultimi processi N3E e N4P.Il presidente di TSMC ha dichiarato di non avere piani concreti per stabilimenti in Europa nonostante le voci prima sulla Germania e poi sull'Italia. Pretattica per strappare maggiori sussidi o c'è al ...