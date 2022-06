Everton: uno svincolato è il primo rinforzo in difesa (Di venerdì 17 giugno 2022) L'Everton ha messo le mani su James Tarkowski, difensore in scadenza di contratto col Burnley. Secondo la Bbc, l'annuncio del nuovo... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 giugno 2022) L'ha messo le mani su James Tarkowski, difensore in scadenza di contratto col Burnley. Secondo la Bbc, l'annuncio del nuovo...

Pubblicità

sportli26181512 : Everton: uno svincolato è il primo rinforzo in difesa: L'Everton ha messo le mani su James Tarkowski, difensore in… - SciabolataFFP : come Benzema o Lewandowski, resta imo uno dei centravanti migliori della sua generazione. Probabilmente nemmeno Lew… - sportli26181512 : Everton, pronte follie per un giovane portoghese: Mattheus Nunes è l'obiettivo numero uno dell'Everton nella sessio… - manu_99a : @NandoPiscopo1 @saIva___ @OnofrioFabbiano @massimilianodu @GiovaB95 Mi spezza che uno dei primi tweet contro Gazidi… - serieAnews_com : ?????????????? Il #Chelsea pensa già al dopo #Lukaku, #Richarlison obiettivo numero uno se il belga va all'#Inter -