Di Maio | “Due mandati? M5S si sta radicalizzando all’indietro”

(Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – "Questa è una forza politica, il Movimento 5 Stelle, che oggi non sta guardando al 2050. Questa è una forza politica che sta guardando indietro, si sta radicalizzando, sta tornando indietro. Allora che senso ha cambiare la regola del secondo mandato?". Lo ha detto Luigi Di Maio, a margine di una visita allo stabilimento Fincantieri a Castellammare di Stabia (Napoli). "Io invito gli iscritti a votare secondo i principi fondamentali del Movimento, li invito io. Perché questa è una forza politica, in coerenza con quello che sta succedendo, che si sta radicalizzando all'indietro", ha aggiunto Di Maio. Di Maio teme "che questa forza politica rischi di diventare una forza politica dell'odio, una forza politica che tra l'altro nello statuto ha il rispetto della persona. Io ...

