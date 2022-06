Pubblicità

enryiflodni : @Torrenapoli1 Fino a prova contraria i tifosi del Napoli secondo Adl non contano una mazza. Servono solo a foraggia… - Alfodivi : @Frances50204981 @sonoNAPnonITA @armcopp @ADeLaurentiis Adl come un qualsiasi altro imprenditore ha comprato una so… - Napolinblack : @robypec75 @AndreaTiberio7 No,niente ancora nn ci sei arrivato. è italiano, cazzo! La cifra offerta è 1.3-1.4. Pe… - Napolinblack : @MrReallyFat1 @_oddaen_ @stefzoc Tu non stai facendo il gradasso col portafoglio di mertens? Che prende moooolto me… - Danila0909 : RT @fra__nce__sco: O si punta, e si spera, di essere una nuova Samp, l'unica, come il Napoli attuale, con permanenza media della rosa di ol… -

Forzazzurri

... ma rappresentò unadi forza atta a fungere anche da precedente in casi analoghi. Come ... un rifiuto che adnon sta piacendo né per le modalità né per i tempi. Anche se su quest'ultimo tasto ...Il difensore andrà in scadenza nel 2023 e secondo quanto riportato dal quotidiano, in un ... nel frattempo il direttore sportivo Giuntolia mediare tra le parti e a costruire le condizioni ... ADL ci prova ancora con Koulibaly: proposta offerta a rialzo Il Napoli pensa a Djuric nel caso in cui Petagna dovesse partire. Potrebbe essere una buona soluzione low cost.ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Mertens provoca il Napoli: ha chiesto il "riacquisto" del cartellino per 1,6mln. Dries Mertens non fa più parte del progetto del ...