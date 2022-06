Programmi TV di stasera, giovedì 16 giugno 2022. Marcello Vinonuovo sostituisce Paolo del Debbio a ‘Dritto e Rovescio’ (Di giovedì 16 giugno 2022) Marcello Vinonuovo Rai1, ore 21.25: Don Matteo Fiction con Terence Hill, Nino Frassica. 12x03 – Ricordati di santificare le feste: In occasione della Pasqua, a Spoleto torna il Capitano Tommasi, insieme a Lia e al piccolo Nino. In seguito a un violento colpo in testa, Giuli – o è convinto di essere ancora il Capitano di Spoleto e di essere fidanzato con la PM Bianca Venezia. Per non peggiorare la situazione, Nino dovrà assecondarlo. Ma se il matrimonio del nostro ex capitano fosse veramente in crisi? Rai2, ore 21.20: Io Sono Tempesta Film del 2018 di Daniele Lucchetti, con Marco Giallini, Elio Germano, Eleonora Danco. Prodotto in Italia. Durata: 95 minuti. Trama: Numa Tempesta è un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso hotel deserto, pieno di letti in cui lui non riesce a chiudere occhio. ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 16 giugno 2022)Rai1, ore 21.25: Don Matteo Fiction con Terence Hill, Nino Frassica. 12x03 – Ricordati di santificare le feste: In occasione della Pasqua, a Spoleto torna il Capitano Tommasi, insieme a Lia e al piccolo Nino. In seguito a un violento colpo in testa, Giuli – o è convinto di essere ancora il Capitano di Spoleto e di essere fidanzato con la PM Bianca Venezia. Per non peggiorare la situazione, Nino dovrà assecondarlo. Ma se il matrimonio del nostro ex capitano fosse veramente in crisi? Rai2, ore 21.20: Io Sono Tempesta Film del 2018 di Daniele Lucchetti, con Marco Giallini, Elio Germano, Eleonora Danco. Prodotto in Italia. Durata: 95 minuti. Trama: Numa Tempesta è un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso hotel deserto, pieno di letti in cui lui non riesce a chiudere occhio. ...

