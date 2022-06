Juve, Simeone ha rifiutato diverse contropartite per Morata (Di giovedì 16 giugno 2022) La Juve aveva proposto all’Atletico Madrid ben tre nomi come contropartite tecniche per tenere Morata. Risposta negativa dei colchoneros La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha svelato un retroscena dell’offerta che la Juve ha fatto all’Atletico Madrid per provare a trattenere Alvaro Morata a Torino. Tra le proposte fatte dai bianconeri, i dirigenti della Juventus avrebbero messo sul piatto anche tre contropartite: si tratta di Kean, Rabiot e Zakaria. Tre giocatori che non rientrano però nei piani dei Colchoneros. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Laaveva proposto all’Atletico Madrid ben tre nomi cometecniche per tenere. Risposta negativa dei colchoneros La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha svelato un retroscena dell’offerta che laha fatto all’Atletico Madrid per provare a trattenere Alvaroa Torino. Tra le proposte fatte dai bianconeri, i dirigenti dellantus avrebbero messo sul piatto anche tre: si tratta di Kean, Rabiot e Zakaria. Tre giocatori che non rientrano però nei piani dei Colchoneros. L'articolo proviene da Calcio News 24.

