Incendio Malagrotta | da pm Roma verifiche su analogie con altri roghi Tmb

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 giugno 2022), 16 giu. (Adnkronos) - La Procura diha disposto una maxi-consulenza tecnica in relazione all'che ha colpito alcuni capannoni della discarica di. Gli accertamenti, affidati anche ai carabinieri del Noe, puntano a verificare anche eventualiconincendi che in passato hanno colpito i Tmb. Gli inquirenti, coordinati dal procuratore diFrancesco Lo Voi,ranno anche lo stato dei sistemi anti. Non appena saranno concluse le attività di spegnimento, l'area sarà sequestrata, cercando di evitare il più possibile criticità per lo smaltimento dei rifiuti.