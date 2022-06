Sassuolo | Pegolo rinnova il contratto per un altro anno

Pubblicità

sportface2016 : #Sassuolo, #Pegolo rinnova il contratto fino a giugno 2023 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Sassuolo, Pegolo ha rinnovato fino al 2023 - TuttoHellasVer1 : Sassuolo: rinnovo fino al 2023 per Gianluca Pegolo - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Sassuolo, Pegolo ha rinnovato fino al 2023 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Sassuolo, Pegolo ha rinnovato fino al 2023 -

Corriere dello Sport

Commenta per primo Gianlucacontinuerà con ilper ancora una stagione. Lo ha annunciato il club emiliano, sarà la decima stagione con i neroverdi per il portiere....per Gianluca(1981). 14:21 - Notizia bomba da Malta: Haley Bugeja sta per firmare con un club statunitense 11:19 - Il Bari insiste per avere Luca Moro (2001) in prestito. 10:59 -, ... Sassuolo, ufficiale: Pegolo rinnova per un'altra stagione La notizia era nell’aria da qualche giorno e adesso è ufficiale: Gianluca Pegolo ha esteso fino al 30 giugno 2023 il contratto in essere con il Sassuolo Calcio. Di seguito, la nota apparsa sul sito de ...SASSUOLO - Con una nota sui propri canali ufficiali, il Sassuolo ha annunciato il prolungamento di contratto con l'esperto portiere Gianluca Pegolo. Ha firmato fino al 30 giugno 2023. "L’Unione Sport ...