Il crollo dei Bitcoin mette nei guai El Salvador (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una mossa utile per richiamare l'attenzione mondiale ma rischiosa per il futuro del paese e dei suoi cittadini. I riflettori sono arrivati subito quando lo scorso settembre El Salvador ha annunciato di voler dare corso legale a Bitcoin, equiparando la principale criptovaluta al dollaro, ora invece è il momento della sofferenza, dovuta alla volatilità delle moneta digitale. Con la discesa di Bitcoin sotto i 21.000 dollari, valore minimo dal dicembre 2020, il paese si ritrova con un portafoglio digitale che vale il 50% rispetto ai dollari sborsati in precedenza dal paese per l'acquisto della stessa criptovaluta. Al momento El Salvador detiene nel complesso 2.301 Bitcoin, il cui valore complessivo (nel momento in cui si scrive Bitcoin è leggermente risalito a 22.189 dollari) è pari a ...

