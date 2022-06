Giorgia Meloni è forte, l'orizzonte è illiberale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Partito nazionalista, ma anche partito nazionale, Fratelli d'Italia sottrae voti alla Lega con un leader in stato confusionale e a Forza Italia sempre più debole. Tuttavia rimane quel mix di destra estrema e radicale poco compatibile col sistema di valori dell’Occidente liberale Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 giugno 2022) Partito nazionalista, ma anche partito nazionale, Fratelli d'Italia sottrae voti alla Lega con un leader in stato confusionale e a Forza Italia sempre più debole. Tuttavia rimane quel mix di destra estrema e radicale poco compatibile col sistema di valori dell’Occidente liberale

Pubblicità

ninabecks1 : RT @La_manina__: Giorgia Meloni sui giornali stranieri: far right; extrema derecha; extrême droite. Giorgia Meloni sui giornali italiani: c… - MichBond : RT @La_manina__: Giorgia Meloni sui giornali stranieri: far right; extrema derecha; extrême droite. Giorgia Meloni sui giornali italiani: c… - elenavilla3 : RT @La_manina__: Giorgia Meloni sui giornali stranieri: far right; extrema derecha; extrême droite. Giorgia Meloni sui giornali italiani: c… - doracasalino : RT @La_manina__: Giorgia Meloni sui giornali stranieri: far right; extrema derecha; extrême droite. Giorgia Meloni sui giornali italiani: c… - icarvsplume : RT @ZanAlessandro: No alla lobby #lgbt, dice Giorgia Meloni. La teoria del complotto di una lobby gay che mirerebbe a sovvertire l’ordine n… -