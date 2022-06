Highlights e gol del Danimarca-Austria 2-0, Nations League 2022/2023 (VIDEO) (Di lunedì 13 giugno 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Danimarca-Austria 2-0 della Nations League 2021/2022. A Copenaghen, i padroni di casa demoliscono gli avversari nel primo tempo. Minuto 21? Jonas Wind trova la rete. L’assist è dell’esterno dell’Atalanta Maehle, uscito più tardi per infortunio. Al minuto 37? poi raddoppia Andreas Skov Olsen per il gol del definitivo 2-0. Danimarca al primo posto nel gruppo, con 9 punti. Austria seconda, con 7. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Ilcon glie i gol di2-0 della2021/. A Copenaghen, i padroni di casa demoliscono gli avversari nel primo tempo. Minuto 21? Jonas Wind trova la rete. L’assist è dell’esterno dell’Atalanta Maehle, uscito più tardi per infortunio. Al minuto 37? poi raddoppia Andreas Skov Olsen per il gol del definitivo 2-0.al primo posto nel gruppo, con 9 punti.seconda, con 7. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace.

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA IL PALERMO TORNA IN SERIE B ?? - DiMarzio : #SerieC | Il #Palermo vince contro il #Padova e sale in #SerieB grazie al gol di Brunori: rivivi le emozioni ???? - settalese : RT @DiMarzio: #SerieC | Il #Palermo vince contro il #Padova e sale in #SerieB grazie al gol di Brunori: rivivi le emozioni ???? https://t.co… - JastemmoColNAP_ : @D_IP17 ho cercato gli highlights ho spento dopo il primo gol di osimuffa, portiere che non prenderebbe nemmeno i tiri di demme - alfredomarco14 : Svizzera-Portogallo 1-0: gol e highlights | Nations League -