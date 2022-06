Lite in famiglia, distrugge mobili e aggredisce agenti della Polizia (Di domenica 12 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante una Lite in famiglia ha iniziato a distruggere mobili e suppellettili all’interno dell’appartamento. E quando è arrivata la Polizia ha continuato, lanciando oggetti anche contro gli agenti. E’ accaduto a Napoli, nel quartiere Scampia. Sono stati gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Chiaiano, ad intervenire ieri pomeriggio in via della Liguria. Giunti sul posto, hanno trovato una donna che, dalla finestra della sua abitazione, li ha invitati a salire perché il marito aveva dato in escandescenze e stava distruggendo mobili e suppellettili. I poliziotti, raggiunta l’abitazione, hanno trovato l’uomo che, sull’uscio di casa, stava ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante unainha iniziato aree suppellettili all’interno dell’appartamento. E quando è arrivata laha continuato, lanciando oggetti anche contro gli. E’ accaduto a Napoli, nel quartiere Scampia. Sono stati glidell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Chiaiano, ad intervenire ieri pomeriggio in viaLiguria. Giunti sul posto, hanno trovato una donna che, dalla finestrasua abitazione, li ha invitati a salire perché il marito aveva dato in escandescenze e stavandoe suppellettili. I poliziotti, raggiunta l’abitazione, hanno trovato l’uomo che, sull’uscio di casa, stava ...

