Inter | Dybala entro giugno | Sanchez verso la rescissione - Sport - Calcio - quotidiano net

DiMarzio : #Calciomercato #Inter, dalla trattativa con il Psg per #Skriniar a #Dybala: le ultime - Gazzetta_it : Inter e Dybala, arriva l’incontro decisivo: tutti i dettagli #calciomercato - GoalItalia : Dybala all'Inter, ci siamo: ultimo incontro prima della firma dell'argentino ?? - Giorno_Milano : Vidal e Sanchez fanno spazio a Dybala: Inter al lavoro per il doppio addio - Inter_1908___ : RT @AmalaTV_: Trovatevi qualcuno che vi guardi nel modo in cui #Dybala guarda Zanetti -

Paulocon la maglia della Juve Milano, 12 giugno 2022 - Nei prossimi quindici giorni si potrebbe delineare il mercato dell', almeno per quanto riguarda l'affare. Beppe Marotta vuole chiudere con la Joya entro fine mese, quando anche Alexis Sanchez dovrebbe aver trovato l'accordo per la risoluzione del ...Retroscena: la sua prima scelta non era l'. Ma alla Joya non sono pervenute offerte da quei club Paulo, lasciata la Juventus dopo sette stagioni in bianconero, potrebbe ora ripartire dall'...Curve decisive per Paulo Dybala. Formulata la prima offerta, 6 milioni di parte fissa più bonus, l'Inter attende una risposta dalla Joya. L'argentino chiede un quadriennale, Marotta si è spinto fino a ...l’Inter potrà concentrarsi sulle operazioni in entrata. Oltre a Onana e Mkhitaryan, già sicuri di vestire il nerazzurro nella prossima stagione, la dirigenza meneghina sarebbe molto vicina a un altro ...