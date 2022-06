Ucraina, Salvini: “Lavoro per la pace alla luce del sole” (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – “L’unico mio obiettivo, su cui continuo a lavorare con orgoglio e alla luce del sole, è tornare alla pace”. Ad assicurarlo è Matteo Salvini parlando del conflitto in Ucraina e nel giorno in cui, riferiscono fonti della Lega, “vengono alimentate altre polemiche strumentali a proposito del mai avvenuto viaggio a Mosca”. Polemiche che montano a 24 ore dal voto. La Lega, continuano le stesse fonti, ”nel ribadire che ha dato mandato ai propri legali per tutelarsi da attacchi e ricostruzioni infamanti e lontane dalla realtà, ritiene che la nota e le ulteriori spiegazioni dell’ambasciata della Federazione russa in Italia confermino una volta di più la totale trasparenza e correttezza dell’operato di Salvini”. “A differenza ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – “L’unico mio obiettivo, su cui continuo a lavorare con orgoglio edel, è tornare”. Ad assicurarlo è Matteoparlando del conflitto ine nel giorno in cui, riferiscono fonti della Lega, “vengono alimentate altre polemiche strumentali a proposito del mai avvenuto viaggio a Mosca”. Polemiche che montano a 24 ore dal voto. La Lega, continuano le stesse fonti, ”nel ribadire che ha dato mandato ai propri legali per tutelarsi da attacchi e ricostruzioni infamanti e lontane drealtà, ritiene che la nota e le ulteriori spiegazioni dell’ambasciata della Federazione russa in Italia confermino una volta di più la totale trasparenza e correttezza dell’operato di”. “A differenza ...

