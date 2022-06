Rmc: il Psg ha comunicato a Pochettino che non sarà più lui l’allenatore (Di sabato 11 giugno 2022) Mauricio Pochettino non sarà più l’allenatore del Paris Saint Germain. E secondo quanto dice “Rmc Sport”, il club avrebbe già informato il 50enne allenatore argentino. sarà esonerato nonostante abbia ancora un anno di contratto. Non è ancora ufficiale il nome del sostituto ma il club sta lavorando per portare Zidane sulla panchina qatariota-parigina. Altrimenti il tecnico dovrebbe essere Galtier che ha vinto la Ligue1 col Lille e quest’anno ha guidato il Nizza. Pochettino nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista in cui ha detto che in fondo il Psg ha ottenuto gli stessi risultati del City: ha vinto il campionato ed è andato a vicino a eliminare il Real Madrid in Champions. Versione che evidentemente non ha convinto la presidenza del Psg. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 giugno 2022) Mauriciononpiùdel Paris Saint Germain. E secondo quanto dice “Rmc Sport”, il club avrebbe già informato il 50enne allenatore argentino.esonerato nonostante abbia ancora un anno di contratto. Non è ancora ufficiale il nome del sostituto ma il club sta lavorando per portare Zidane sulla panchina qatariota-parigina. Altrimenti il tecnico dovrebbe essere Galtier che ha vinto la Ligue1 col Lille e quest’anno ha guidato il Nizza.nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista in cui ha detto che in fondo il Psg ha ottenuto gli stessi risultati del City: ha vinto il campionato ed è andato a vicino a eliminare il Real Madrid in Champions. Versione che evidentemente non ha convinto la presidenza del Psg. L'articolo ilNapolista.

